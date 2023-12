ENRICO MAURO SU DON TONINO BELLO A NOVOLI VENERDI’ 15

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Antonio Soleti ci manda il seguente comunicato ______

Meriti e meritocrazia nel libro di Enrico Mauro: a Novoli il 15 dicembre nell’antica chiesa dedicata alla Vergine Immacolata

Sarà presentato a Novoli, il prossimo 15 dicembre alle ore 19, nell’antica chiesa dell’Immacolata in vico Mazzotti, il libro di Enrico Mauro (nella foto) “Contro la società del sorpasso. Il pensiero antimeritocratico di don Tonino Bello” (Ed. San Paolo).

La pubblicazione offre al lettore i risultati di una ricerca attenta e puntuale, svolta prendendo in esami gli scritti del compianto Vescovo di Molfetta, nell’intento di estrarre da questi un’ulteriore indicazione sul suo pensiero, sempre attuale, su un modello di società in cui la meritocrazia diventa “egoista”. L’autore dialogherà con Maurizia Pierri, Docente di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo presso l’Università del Salento.

L’evento è organizzato dall’associazione Fucina Sociale in collaborazione con la Parr. S. Andrea Apostolo di Novoli e si inserisce nell’ampio cartellone di appuntamenti previsti in questo periodo e coordinati dalla Consulta delle Associazioni novolesi con il patrocinio del Comune di Novoli.

L’autore del volume, Enrico Mauro, ha conseguito il dottorato nel 2009 in “Diritto dell’economia e del mercato” presso l’Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI) dell’Università del Salento. Dal 2008 è ricercatore in diritto amministrativo presso il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università del Salento. Autore di vari saggi e di scritti minori pubblicati in riviste, volumi collettivi, atti di convegno, si occupa principalmente di critica della società e della mentalità meritocratiche.

Saluti introduttivi di Simone Caricato (Presidente di Fucina Sociale) e don Stefano Spedicato (parroco parr. S. Andrea Apostolo in Novoli)

