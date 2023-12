FERNANDO SPANO E DANIELE SGANGA A GALLIPOLI SABATO 16  E DOMENICA 17

di Raffaele Polo ______

Una interessante mostra è in programma a Gallipoli, sabato 16 ore 18:00 e domenica 17 ore 11:00 dicembre 2023 negli spazi del Dolcevita Gourmet Restaurant c/o Hotel Palazzo del Corso via del Corso 145 Gallipoli.

L’arte del maestro alchemico Fernando Spano (nella foto sopra) incontra il design del maestro Daniele Scanga (nella foto sotto): due maestri che affiancano la loro arte nell’indagine sulla materia. Fernando Spano, noto artista, muove dagli elementi dei miti classici o eroi rinascimentali, da figure contemporanee del cinema o della letteratura fino ad arrivare a Mario Bros, e li riconduce su un piano di modernità attraverso la tridimensionalità delle sue “statue mobili”.

I materiali di supporto, riciclati nel rispetto dell’ecosistema, conferiscono alle strutture leggerezza nel movimento, così opere di grandezza notevole hanno la particolarità di essere spostate con disinvoltura. Daniele Scanga, art designer, come ama definirsi, per via delle sue opere che possono essere d’arte e quindi essere oggetto di osservazione, oppure usate quando concepite per il design, rende la materia, attraverso le sue peculiarità, agente narrante. Il legno di noce, di frassino, di castagno, un ramo di fico, diventano elementi che vogliono raccontare la loro storia attraverso le venature, i nodi, restituendone all’osservatore la personalità intrinseca; un taglio nel legno diventa l’accesso a un mondo di possibilità, dei fili di ferro che si intrecciano narrano la loro tendenza verso la luce, o dove il dettaglio di una linea di ferro verniciata oro è elemento di conforto al caos cosmico. Gli elementi naturali sono quindi in primo piano perché è la natura a raccontare, diviene materia dove l’ascolto del silenzio fa emergere l’energia degli elementi, le loro trame, con inserti e intrecci di lana, nella luce del marmo di Carrara o nella pietra bianca di Ostuni. Il richiamo al lavoro artigianale da parte di Scanga è negli oggetti stessi e non solo nei materiali, come la lampada cestello dove il portaluce è un’autentica caldarina in ferro, strumento dei muratori a simboleggiare il lavoro e la sua evoluzione.

All’evento sarà presente un contributo in versi di alcune autrici di Collettiva edizioni: Simona Cleopazzo, Teresa Musca, Stefania Zecca.

Category: Cultura, Eventi