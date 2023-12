TRAGICO INCIDENTE SULLA STATALE SALENTINA, UN MORTO E SETTE FERITI

(e.l.) ______ Ieri sera alle 19.00 sulla statale 7 ter Salentina, nei pressi di Manduria, c‘è stato un tragico incidente, che ha coinvolto cinque auto. Il bilancio è di un morto e sette feriti.

La vittima è Angelo Nuzzo, 51 anni, di San Pancrazio Salentino, in servizio presso la Marina militare a Taranto. Per cause ancora da accertare, la Nissan che guidava si è scontrata frontalmente con una Bmw, coinvolgendo poi altre tre auto (nella foto).

E‘ morto sul colpo. La moglie e la figlia che viaggiavano con lui sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Meno gravi gli altri feriti.

Category: Cronaca