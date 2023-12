AMCORA TRUFFE AGLI ANZIANI COL SOLITO SISTEMA DEL FALSO INCIDENTE, MA CI SONO ALTRI DUE IN CARCERE

(e.l.) ______ In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Brindisi (nella foto) ieri sono stati arrestati due uomini, dei quali non sono state rese note le generalità, ritenuti responsabili di due truffe consumate ai danni di anziani, rispettivamente di 77 e 93 anni.

I due, di origine campana, lo scorso ottobre, dopo aver raggiunto il territorio brindisino a bordo di una macchina a noleggio, avevano contattato le anziane vittime telefonicamente, fingendosi carabinieri e facendo credere loro che un familiare fosse rimasto vittima di un incidente stradale, invitandole ad esborsare ingenti somme di denaro per aiutarli. ______

LA RICERCA nei nostri articoli del 31 ottobre e del 9 novembre scorsi

Category: Cronaca