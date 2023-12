COME AL SOLITO ANCHE L’ULTIMO PROVVEDIMENTO DELL’AMMISTRAZIONE COMUNALE IN TEMA DI VIABILITA’ SUSCITA POLEMICHE: “i divisori in piazza Mazzini non risolvono il problema, anzi creano pericoli per gli automobilisti e per i pedoni”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dei consumatori, sede di Lecce, ci manda il seguente comunicato _____

LE SCELTE INCOMPRENSIBILI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CREATO UN CORRIDOIO PEDONALE ALL’INCROCIO TRA VIA TRINCHESE – PIAZZA MAZZINI – VIA NAZARIO SAURO CHE NON RISOLVE IL PROBLEMA E CREA PROBLEMI E PERICOLI

GIA’ DA MOLTO TEMPO IL CODACONS DI LECCE HA POSTO INASCOLTATO IL PROBLEMA DI QUELL’INCROCIO E DELLA NECESSARIA CANALIZZAZIONE DEI PEDONI E DELLE AUTOVETTURE.

Come veri e propri funghi pericolosi sono apparsi nell’incrocio tra via Trinchese – Piazza Mazzini e Via Nazario Sauro dei New Jersey di plastica bianco-rossa che dovrebbero servire da un lato a dividere i flussi veicolari delle auto provenienti da Piazza Mazzini e da Via Nazario Sauro e dall’altro a creare un canale di deflusso dei pedoni provenienti da Via Trinchese verso Piazza Mazzini e viceversa.

La predisposizione di quei divisori da un lato non risolve il problema dell’incrocio e dall’altro crea una situazione di sostanziale pericolosità per gli automobilisti e per i pedoni.

Infatti, da un lato canalizza il flusso pedonale AL DI FUORI DELLE STRISCE PEDONALI e dall’altro lo concentra in un percorso che in caso di emergenza crea ostacoli al normale deflusso delle persone, si pensi all’ipotesi in cui il guidatore di una autovettura (per un qualsiasi motivo) perda il controllo del mezzo finendo con l’impattare il percorso pedonale creato dal Comune ed in cui viene convogliato un grandissimo numero di persone che, per di più, avrebbero grandi difficoltà ad evitare l’impatto chiuse dai new jersey di plastica pieni di acqua.

Meglio sarebbe stato canalizzare i flussi pedonali sulle strisce pedonali esistenti su Piazza Mazzini e su Via Nazario Sauro poste a monte ed a valle di via Trinchese.

Si pensi poi al circolo vizioso in Piazza Mazzini che si crea con quel percorso: le auto provenienti da Via 95° Rgt. Fanteria sono, infatti, obbligate ad immettersi nella corsia interna di Piazza Mazzini (quella prospicente la COIN) per poi essere obbligate a proseguire il percorso su Piazza Mazzini (all’altezza di Pinaider) girando a destra all’altezza di Via Monte San Michele. Il che di fatto impedisce a chi proviene da Via 95° RGT fanteria sia di proseguire la marcia lungo via Trinchese in direzione via Salandra e sia di girare a sinistra verso Via Monte San Michele. La verità è che molti automobilisti finiscono con il tagliare l’incrocio per immettersi su via Trinchese o Via Monte San Michele. Una ulteriore situazione di pericolo che rende ancor più incomprensibile la scelta del Comune di Lecce.

Il tutto senza neanche risolvere il problema di congestionamento di quel nevralgico incrocio cittadino, anzi aggravandolo soprattutto per chi proviene da Via 95° RGT fanteria.

Tra l’altro il nuovo percorso pedonale non rende più fluido il traffico ma sposta semplicemente più avanti il deflusso dei pedoni che, superato il percorso obbligato, continueranno a tagliare la strada.

Il Codacons di Lecce già da molto tempo ha proposto la pedonalizzazione di Piazza Mazzini o in alternativa una soluzione per decongestionare l’incrocio o, meglio, per regolamentare i vari flussi che lo interessano. Di seguito si ribadiscono le proposte avanzate in ultimo nel settembre 2020 inserite in una serie di proposte generali sul traffico cittadino. Questa la proposta fatta sul punto:

Creazione della zona di parcheggio rossa ad altissima rotazione in Piazza Mazzini e nelle vicinanze di Piazza Sant’Oronzo;

Inversione del senso di marcia per autoveicoli sulle seguenti vie:

Via Nazario Sauro nel tratto da Via Trinchese a Via Imperatore Adriano Via Giacomo Arditi tutta Via Galliano Maggiore tutta Via Giuseppe Giusti Tutta Via Monte San Michele tutta.

In tal modo di scioglierebbe il nodo dell’incrocio di Piazza Mazzini (Via Sauro) con Via Trinchese evitando inutili giri all’interno della Piazza.

Canalizzazione dei flussi pedonali da e per Via Trinchese sulle strisce pedonali poste a valle ed a monte di Via Trinchese su Piazza Mazzini e su Via Nazario Sauro.

Creazione – ove possibile – di una pista ciclabile dedicata posta al centro di Via Trinchese (zona attualmente pedonale) con conseguente canalizzazione in uscita.

Fatta la scelta di invertire il senso di marcia sulla corsia interna di Viale Garibaldi – san Francesco e Cavallotti, sarebbe altresì opportuna la creazione di una rotatoria che consenta l’accesso da detta corsia interna a Via Imperatore Adriano (alleggerendo il Flusso veicolare su via di Porcigliano e facilitando l’accesso veicolare nella zona commerciale di Piazza Mazzini a cui si accederebbe da Via Monte san Michele).

Tali soluzioni, da un lato alleggerirebbero il flusso veicolare sul famoso incrocio, e dall’altro eviterebbero un giro vizioso in Piazza Mazzini per chi deve proseguire la marcia verso Via imperatore Adriano.

Queste soluzioni chiare e limpide, pubblicamente e ripetutamente proposte dal Codacons di Lecce, non sono mai state considerate dal Comune che oggi ci propina dei pericolosi e brutti new jersey di plastica (pieni di acqua) per non risolvere un problema e per creare potenziali pericoli per i pedoni e per gli automobilisti.

Si spera onestamente in un rapido ripensamento anche se, purtroppo, da questa Amministrazione non ci si aspetta nulla di più che piccate risposte.

Codacons Lecce

Il Responsabile della sede

Avv. Cristian Marchel

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo