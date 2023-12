CULTURA, SPORT, SOLIDARIETA’ GLI ELEMENTI VINCENTI. IL SUCCESSO DELLA CONVENTION INTERNAZIONALE DEL 2 DICEMBRE: L’IMPEGNO DEL CENTRO STUDI KOINÈ EUROPE NEL SOCIALE

di Carmen Leo ______ Si è conclusa da circa due settimane la terza edizione della Conferenza internazionale sulla diversità interculturale nel 21° secolo, che quest’anno ha portato avanti la tematica de “Il ruolo dello sport nell’educazione e nell’inclusione: disabilità e diritto allo sport”, organizzata dal Centro Studi Koinè Europe, in collaborazione con il Lions e il Leo Club Lecce Messapia Distretto 108 AB, e svoltasi presso il Mercure Hotel President a Lecce.

Dopo il nostro articolo di lancio, pubblicato a ridosso dell’evento del 2 dicembre scorso, torniamo a parlarne non solo perché ha avuto un enorme successo di pubblico e un forte impatto mediatico, nonostante le tante manifestazioni concomitanti programmate sul territorio. E non soltanto per la caratura dei relatori e degli ospiti. E allora perché? Lo scopriremo nel corso dell’articolo di oggi.

Tra gli invitati al Convegno, ci preme, pertanto, sottolineare le testimonianze del colonnello Carlo Calcagni, atleta paraolimpico e uomo dotato di forte personalità e spiccato senso civico; di Grazia Turco, atleta nazionale di Tennistavolo, Handbike e Danza, insignita della carica di “Cavaliere della Repubblica”; di Stefano Petranca, portavoce dell’Associazione Mollare Mai; di Antonio Legittimo, presidente del Vespa Club Lecce; di Katia Rotundo, navigatore speciale di MotorTerapia Italia.

Donne e uomini, questi, dotati di una forza oltre ogni possibile immaginazione, che hanno pervaso la sala conference dello storico hotel leccese, con una fortissima ondata di coraggio e forza d’animo, lanciando un messaggio di grande positività, a tutti coloro i/le quali stanno vivendo una sopraggiunta disabilità, incoraggiandoli a viverla non come un limite, ma come nuove opportunità di sfida alle proprie paure, ansie, incertezze, ad un necessario differente approccio alla routine quotidiana.

Presenti, come in ogni edizione, i vari rappresentanti delle istituzioni e della società civile, che si sono confrontati sulle interessanti tematiche proposte dalla Convention, con il solo fine di sensibilizzare i presenti e l’utenza sociale alla piena realizzazione dell’inclusione delle diversità.

Lo SPORT, il vero protagonista, in ogni diversa e possibile disciplina. Lo SPORT come strumento di vita e di socializzazione, mezzo di unione di ogni abilità, anche se “diversa”.

A tal proposito, graditissima la presenza e l’ intervento del Direttore del U.S. Lecce, Pantaleo Corvino (sopra nella foto), che ha voluto omaggiare i testimoni presenti al Convegno, con la maglia della squadra.

Le aspettative del direttore del Centro Studi Koinè Europe, la dottoressa Nicoleta Apopei (sotto nella foto) non sono andate ancora una volta deluse, come Ella stessa ha riportato alla nostra testata: “La forte rete di solidarietà che si è creata durante la manifestazione, ha permesso allo staff di Koinè di raccogliere dei presenti, dal vestiario ai giocattoli, a tutto ciò che di utile e gradito potrà essere donato ai piccoli ospiti delle case famiglia e delle Onlus presenti sul territorio”.

E siamo ritornati a parlarne, proprio per questa lodevole iniziativa!

I Babbo Natale dell’Associazione Vespa Club Lecce, infatti, nella notte del 17 dicembre, porteranno, in sella alle proprie vespe, i regali raccolti e li consegneranno a chi ne avrà maggiormente bisogno.

Che dire? Ancora una volta un’iniziativa organizzata dal Centro Studi Koinè Europe con grande, meticolosità, professionalità, dedizione, entusiasmo, passione, partecipazione e…..potremmo proseguire all’infinito nel riconoscere tutte queste qualità a Nicoleta, quanto al suo staff di Super Donne attivissime e di successo, in tutto ciò che pensano e, di fatto, riescono a realizzare.

E tutto questo all’insegna dell’aforisma che meglio caratterizza e contraddistingue Koinè: “Solo dal bene può nascere altro bene!”

AVANTI TUTTA, Koinè Europe!!!

A MARGINE LA LOCANDINA DELL’EVENTO DEL 2 DICEMBRE, FITTISSIMA DI PRESTIGIOSI NOMI.

