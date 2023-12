COME FUNZIONANO I PAGAMENTI ELETTRONICI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I pagamenti verso la Pubblica Amministrazione rappresentano non solo una spesa indesiderata ma inevitabile per il cittadino ma anche e soprattutto una fonte di stress e preoccupazione direttamente collegata alla difficoltà di versamento, alle lunghe code presso gli sportelli autorizzati e alla costante paura di non aver pagato correttamente quanto effettivamente dovuto entro i termini prestabiliti.

Una evidenza che viene riscontrata quotidianamente ma che negli ultimi anni è stata contrastata attraverso l’introduzione di un sistema di pagamenti elettronici volto a semplificare e velocizzare enormemente le pratiche, che possono essere espletate direttamente a casa, senza doversi recare fisicamente in loco, ma dovendo unicamente essere in possesso di una connessione a internet, di un device (PC, smartphone o tablet) e di una carta di credito o di debito valida.

Oggi, infatti, è possibile corrispondere le somme dovute alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma PagoPA, divenuta ormai obbligatoria per tutti gli enti pubblici, attraverso la quale pagare qualsiasi cosa riconducibile all’apparato statale.

Cos’è PagoPA

Come accennato in precedenza, PagoPA è il sistema di pagamento elettronico introdotto nel 2019 in Italia per effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti convenzionati. È un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestita da PagoPA S.p.A., una società partecipata dallo Stato italiano, che consente ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici in modo sicuro e conveniente, evitando l’uso di contanti o assegni e di dover andare fisicamente presso gli sportelli.

Grazie a questo sistema, è possibile pagare le tasse, le multe, le bollette, i tributi locali e altre spese amministrative attraverso canali digitali come il sito web dell’ente creditore, l’home banking, le app bancarie o gli sportelli automatici, così da semplificare e rendere più efficiente e rapido il processo di pagamento delle transazioni con lo Stato, offrendo ai cittadini una maggiore flessibilità nella scelta dei canali e dei metodi di pagamento.

Per utilizzare PagoPA, è necessario disporre di un metodo di pagamento valido, come una carta di credito, una carta di debito o un conto corrente bancario e, nel caso di pagamenti online, di una connessione internet e di un indirizzo mail valido.

La decisione di introdurre tale sistema, nasce dalla necessità di digitalizzare i pagamenti verso la Pubblica amministrazione e rendere il pagamento non solo sicuro ma anche e soprattutto chiaro e trasparente, così da evitare errori, ritardi o dimenticanze.

Oggi, tutti gli enti statali e le istituzioni sono obbligate per legge ad utilizzare tale metodo, che può essere adottato non solo su internet ma anche agli sportelli.

Come pagare con PagoPA

Alla luce degli obiettivi prefissati collegati all’introduzione in pianta stabile del servizio di PagoPa, l’utilizzo di tale piattaforma risulta essere molto semplice, intuitivo e accessibile a tutti, compresi coloro che non hanno molta dimestichezza con l’ambiente digitale.

Una volta ricevuto l’avviso, la cui natura può, come dicevamo, essere diversa a seconda della tipologia di versamento da effettuare, l’utente può procedere al pagamento seguendo due strade: da una parte si può infatti inquadrare il QR Code presente e seguire i passi indicati nella procedura, che richiederà i dati del contribuente (Codice Fiscale e anagrafica) e il metodo di pagamento (carta di credito, di debito, bonifico) per poi inviare nella propria mail precedentemente comunicata una ricevuta di avvenuto pagamento, così da poterla archiviare. Dall’altra si possono inserire manualmente il codice identificativo dell’avviso e andare avanti con lo stesso percorso succitato.

Esiste, infine, la possibilità di utilizzare una delle tante app dedicate ai pagamenti digitali presenti nei principali store, all’interno delle quali usufruire della sezione relativa ai pagamenti avvisi PA, portando a termine il versamento in totale sicurezza, con l’opportunità anche di impostare dei reminder sulle scadenze, così da evitare eventuali interessi di mora, e creare un archivio personale sempre a disposizione dell’utente per avere una panoramica completa su quanto già pagato e quanto ancora da pagare.

