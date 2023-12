GIANNI URSO STA REALIZZANDO UN ARCHIVIO SONORO DI COMUNITA’

di Raffaele Polo ______

Gianni Oscar Urso (nella foto) è nel Salento, sua patria d’origine, coinvolto in un progetto ad ampio respiro che lo vede impegnato con la musicista Daniela Diurisi.

Si tratta della realizzazione di un Archivio Sonoro di Comunità, ci ha spiegato Gianni col suo tono fermo e pacato. Bisogna registrare sul territorio, le voci e i ricordi di chi ha avuto a che fare con la cultura, con l’arte ed è perciò testimone prezioso con i suoi ricordi, le sue esperienze che sono un bagaglio unico che serve ad identificare gli aspetti più veri e meno conosciuti della nostra terra.

Gianni Urso, in particolare, utilizzando la sua specifica forma di arte, provvede a immortalare i protagonisti che si avvicendano nella lunga staffetta, impreziosendo i ritratti con simbologie ed elementi che rendano ancor più espressivo e coinvolgente il discorso, la memoria.

Del resto, proprio Urso, in numerose mostre e momenti coinvolgenti, ha affrontato e risolto la sua idea di ‘esaltazione’ dell’Uomo, creatore ed artefice di ogni cultura, che va compreso, conosciuto e giudicato proprio per la sua peculiare, immensa capacità di ricercare e creare, soprattutto nel campo artistico, in un continuum in crescendo che tenda ad esaltare il proprio ingegno, l’essenza di ‘vir’, e dei suoi colleghi.

Ha assorbito le possibilità creative dell’immagine scegliendo di lavorare sul potere che ha di suscitare emozioni, prima ancora che sulla bellezza in sé.

Con pazienza e passione, scandendo e assemblando fotogrammi e frammenti di immagini, parlando con l’arte visiva e tramite il computer anche alle più disincantate realtà contemporanee, Urso realizza incredibili installazioni, momenti coinvolgenti e preparati con gran cura, in una ricerca coerente e finalizzata sempre al suo ‘credo’ che ha l’Uomo al centro dell’attenzione e della ricerca.

Dal suo studio nel Nord Italia, Gianni si sposta, percorrendo tutta la penisola e sottoponendo i risultati delle sue ricerche ad un pubblico che, in verità, lo segue e lo apprezza con visibile consenso.

Ora è tornato nel ‘suo’ Salento, pronto a testimoniare, con le sue immagini e la sua perizia, come il nostro vissuto sia veramente importante e degno di essere ricordato

Category: Cultura