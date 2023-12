IL LECCE RITORNA A VINCERE

(Rdl) ______ Piove, non piove, piove, non piove, ancora non si sa. Fa pure freschetto

almeno il vento forte della notte si è un po‘ placato, ma butta ancora che va bene.

Comunque al Via del Mare il solito pienone festoso.

D’Aversa manda in campo: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda.

Di Francesco: Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Primo tiro in porta al 5′ di Ramadani da fuori area, Turati para facile.

Al secodo, il gol.

IL VANTAGGIO DEL LECCE! PICCOLI! 11′. 1‐ 0.

Assist di Banda, Piccoli protegge il pallone e calcia di sinistro, Turati non riesce a fermarlo.

Al 17′ contatto fra Gendrey e Brescianini in area, il signor Zufferli di Udine fischia il rigore, poi, richiamato dal Var, ci ripensa e dà la punizione a favore della difesa giallorossa..

Al 21′ conclusione a giro dal limite di Banda e palla che si stampa sulla traversa, ma tanto era fuorigioco .

Al 28′ primo tiro in porta degli ospiti, di Brescianini che riesce a trovare spazio, ma Falcone respinge.

Poi, il Var dà e il Var toglie… Contatto in area di Blen su Monterisi, il direttore di gara che non era intervenuto viene richiamato al check e poi decide per il calcio di rigore. Kaio Jorge calcia bene, Falcone intuisce, ma non riesce ad arrivarci. 33′. 1‐ 1.

Padroni di casa all’attacco. Due spunti e altrettanti tiri di Banda, che al solito fa tutto bene, inarrestabile, tranne la cosa più importate, la conclusione in porta.

Cinque minuti di recupero prima del riposo, niente di che.

Il secondo tempo inizia con due tiri in porta dalla distanza di Strefezza in cinque minuti, il primo deviato in angolo, il secondo fuori.

Poi cross morbido di Brescianini in area, Kaio Jorge impatta di testa, ma centrale e Falcone può bloccare.

A seguire, mischia in area e palla che finisce tra i piedi di Soulè, conclusione di prima, ma colpisce male, manda fuori e si dispera.

Al 70′ incursione di Banda dalla sinistra, doppio dribbling e conclusione che si stampa sul palo, ma anche in questo caso Zufferli ferma tutto per fuorigioco.

A quindici minuti più recupero al termine, escono Strefezza e Blin, entrano Sansone e Kaba.

Bella partita, brividi a ripetizione e non per il freddo da entrambe le parti..

Gli ultimi cinque minuti più recupero sono per Krstović, entrato al posto di Oudin.

Poi il NUOVO VANTAGGIO DEL LECCE! RAMADANI! 44′. 2 ‐ 1.

Gran botta dalla distanza che gonfia la rete.

Quattro minuti di recupero, poi diventati cinque.

E niente, il Lecce con un finale arrembante riesce a prevalere e dopo tre mesi riassapora il piacere della vittoria.

