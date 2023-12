IL CALENDARIO BENEFICO 2024 DI “Quando il calcio era bello”

di Raffaele Polo ______

È confermata l’iniziativa fermamente voluta da Adriano Nuzzo che, con l’aiuto di Francesco Fedele (a sinistra nella foto sotto) e Andrea Polo (a destra), riesce a coniugare l’amore per la squadra del Lecce con l’incrollabile volontà di aiutare i più bisognosi. È proprio Andrea a sintetizzare l’iniziativa: “Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, potrete trovare i calendari benefici di “Quando il calcio era bello”.

Tutto il ricavato, come sempre, verrà devoluto interamente all’Associazione We Africa to red earth. Questo che sta per terminare è stato un anno molto importante per noi poichè Adriano Nuzzo ha voluto “dedicarci” un pozzo, precisamente il 23°. Lo ha fatto poichè in tutti questi anni siamo riusciti, solo con la vendita dei calendari, a racimolare una cifra tale da poter realizzare un pozzo. Anche il numero 23 non è casuale: sta per “non c’è 2 senza 3”, quindi un impegno a mantenere e moltiplicare il nostro impegno per il progetto benefico di Adriano che porta l’acqua in Burkina Faso, paese dove questo elemento scarseggia.

Potrete trovare i nostri calendari presso: Il Caffè di Dahlia in via Pantelleria 16 a Lecce.

Medilux Edicola in via Raggi 28 ad Alezio.

Se non potete ritirarlo di persona ve lo spediamo in tutta Italia! Vi ricordiamo che come ogni anno il calendario costa 10€ e TUTTO il ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Associazione We Africa to red earth

La realizzazione del calendario è stata possibile grazie al Grande Cuore dei nostri sponsor: Ass.ne Fucina Sociale Novoli, Farmacia GRECO Novoli, lagiallorossa di Emanuele Quarta, Pattio Taviano, Pasticceria Mille Voglie Taviano, Puteca Mezzogaudio Taviano, Ortopedia FeVi srl Tricase, Palaia Human Care, Alezio Giallorossa 1908, Raw Express Corriere Espresso, Dolmen Bar Minervino, chebontà Lecce. Un ringraziamento particolare alla precisione e pazienza di Dosdesign che ha curato l’impaginazione e la stampa.

Grazie di cuore a tutti!”

Una iniziativa meritevole di sostegno e condivisione, che proponiamo e suggeriamo con piacere. (Il calendario lo abbiamo acquistato, anzi ne abbiamo presi due!)

Category: Costume e società