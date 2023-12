NOVITA’ DISCOGRAFICHE / BENTO

Last Floor studio presenta “YΛΗ”, il nuovo EP del duo elettronico pugliese Bento in uscita su tutte le piattaforme digitali dal 15 dicembre e realizzato con il contributo NUOVOIMAIE “Nuove produzioni discografiche 2022-2023”. Si scrive YΛH e si legge “ili”, significa “materiale”, “materia” e viene dal greco antico. I Bento partono dunque dal loro concetto di “materia”, le idee, descrivendo in questo EP il loro attuale momento artistico. L’EP sarà presentato il 21 dicembre in apertura ai Bud Spencer Blues Explosion al Monk (Roma).

ASCOLTA L’ALBUM: https://spoti.fi/3RpAC6n

“Volevamo ribadire la nostra identità artistica, dando chiari messaggi stilistici ed influenze che negli ultimi periodi abbiamo maggiormente apprezzato e che volevamo sperimentare”.– Bento.

YΛH è un lavoro molto vario ed articolato che rispecchia bene tutte le sfumature che caratterizzano il profilo artistico dei Bento: si va dall’industrial music al big beat, dalla elettronica pura all’afrobeat fino ad arrivare all’electro/acid jazz ed alla techno più sfrontata. Uno stile che i Bento amano definire “Alternative/Electronic music”.

Nell’EP è presente la traccia “Allen” che per i Bento è un palese omaggio al grande Tony Allen, un mix tra elettronica e afro beat sfacciato.

Tutte le altre tracce dell’ EP racchiudono ricerca e sperimentazione, a livello di sound come a livello stilistico e allora ancora una volta i Bento mirano ad emozionare prima di tutto loro stessi e di conseguenza l’ascoltatore.

CREDITS

Musica di Bento

I Bento sono: Francesco Barletta, Umberto Coviello

Produzione artistica : Bento

Registrato, mixato e masterizzato presso Last Floor Studio.

La traccia “Always” è stata mixata da Carlo Madaghiele

Artwork e grafica: Andy Trema

Realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE

© & ℗ Last Floor Studio 2023

TRACKLIST

Blast I need your help Come back to move Always Prelude Allen I need your help (slowed)

CHI SONO I BENTO?

I Bento sono un duo elettronico/acustico nato nel 2019 in provincia di Brindisi. La band si completa con la collaborazione di Carlo Madaghiele fonico Laboratori Testone (MI) e la creazione di Visual del VJ Claudio Macchitella.

Vincitori del Bando Nuove Produzioni Discografiche NUOVOIMAIE, a livello nazionale, sono prossimi alla pubblicazione dell’EP YΛΗ loro secondo lavoro in uscita il 15 dicembre 2023. Il 21 dicembre i Bento aprono i Bud Spencer Blues Explosion al Monk (Roma).

Vincitori della selezione #MUSICFORPHEST 2023 in collaborazione con Viva Festival e Radio Norba rientrano nei 4 finalisti prendendo parte al festival PhEST – See Beyond the Sea.

All’attivo già quattro singoli usciti nel 2020 e 2021: UA, Moon, Forget your Life, Follow, la partecipazione al Genera Festival 2020. Nel marzo 2021 l’autorevole testata DJ Mag Italia li cita tra gli esponenti di riferimento della nuova ondata electro-indie italiana. Il 16 Novembre vede alla luce il loro primo album HEY DREAMERS! uscito in anteprima su Soundwall, il più importante portale di riferimento per la musica elettronica in Italia il 15/11/2021 con una recensione del disco molto positiva.

Category: Cultura