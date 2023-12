“Possiamo aiutarvi” è il titolo degli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri nel Comune di Salve che rientrano nel progetto info-preventivo, denominato “Campagna di Sicurezza per gli Anziani”, che vede ormai da tempo impegnati i militari del Comando Provinciale di Lecce.

Nel corso degli incontri tenutisi nei giorni scorsi presso la chiesa madre “San Nicola Magno” e l’oratorio della piccola frazione di Ruggiano, si è discusso sull’uso delle buone pratiche da adottare per non cadere nei raggiri delle truffe domestiche. Agli eventi è intervenuto il Comandante della Compagnia Carabinieri di Tricase che ha illustrato il fenomeno, spiegando in maniera chiara le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori e quindi gli eventuali accorgimenti da attuare per difendersi.

I truffatori continuano a contattare persone anziane avanzando richieste di denaro destinate a fantomatiche associazioni religiose o, come spesso accade, spacciandosi come operatori di utenze domestiche inducendo la vittima a consegnare soldi per pseudo fatture insolute. Per l’evento, è stato realizzato e consegnato a tutti i presenti un vero e proprio decalogo “in pillole” che illustra in maniera dettagliata le possibili cause dei raggiri e gli eventuali accorgimenti da adottare.

Non è mancata l’occasione per ribadire che sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it, nella sezione “In vostro aiuto” – “Cose di tutti i giorni” – “Contro le truffe” – si può trovare un’ampia area in cui sono descritte le più frequenti modalità utilizzate dai malintenzionati e tutti i consigli da mettere in pratica. Lecce, 16 dicembre 2023

Category: Costume e società