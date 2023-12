OPERAZIONE DI POLIZIA A GALATINA, PREGIUDICATO IN CARCERE

(e.l.) ______ Gli agenti del Commissariato di Galatina (foto sopra), diretti dal vice questore aggiunto Andrea Toraldo, sabato scorso hanno condotto un’operazione iniziata alle prime ore dell’alba e conclusasi con l’arresto di due uomini e la denuncia di altri tre, il sequestro di oltre un chilo di sostanza stupefacente, in parte già suddivisa e confezionata per la vendita al dettaglio, contanti e munizioni per arma lunga (foto sotto).

I poliziotti, dovendo eseguire un’ordinanza di carcerazione in semilibertà emessa dal Tribunale di Sorveglianza a carico di Alessio Viti, 29 anni, di Noha, pregiudicato, hanno avviato un’intensa attività investigativa sino ad individuare il suo “covo” nel villaggio Santa Rita di Galatone.

Infatti non era stato trovato presso la sua residenza e anche di recente si era dato alla fuga durante i controlli, l’ultima volta alcune settimane fa tentando addirittura di investire gli agenti.

Individuata l’abitazione e fattovi accesso, gli agenti hanno sorpreso il ricercato e altre quattro persone, tutti intenti a consumare alcool e stupefacenti.

Durante la successiva perquisizione è stato rinvenuto oltre un chilo e duecento grammi di marijuana, trentadue involucri contenenti cocaina già pronti alla vendita, una modica quantità di hashish, ventitré proiettili per arma lunga tipo “kalashnikov”, oltre a 1400 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Al termine delle operazioni Alessio Viti, già destinatario dell’ordinanza, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la casa circondariale di Lecce; arrestato anche Pietro De Matteis, 22 anni, di Galatina, posto ai domiciliari; gli altri tre presenti sono stati denunciati a piede libero.

Category: Cronaca