ANZIANO PERSEGUITATO IN CASA

(e.l.) ______ I Carabinieri del Comando Compagnia di Manduria (nella foto) hanno arrestato un uomo di 38 anni, accusato di rapina a domicilio ai danni di un anziano di 76 anni, in concorso con un giovane di 19 anni, per il quale è stato disposto un divieto di avvicinamento; e di un minorenne, deferito al tribunale competente.

Secondo l’accusa, i tre, in almeno quattro occasioni, hanno terrorizzato al suo domicilio il pensionato, che viveva solo, per farsi consegnare le piccole somme di denaro che aveva in casa.

Category: Cronaca