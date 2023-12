CI RISIAMO / ANCORA SEQUESTRI 

(e.l.) ______ Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Gallipoli ha individuato e sottoposto a sequestro un deposito illecito di materiale esplosivo, al cui interno sono stati rinvenuti deemilacinquecento petardi artigianali di grosse dimensioni, già pronti per la vendita, o in fase di fabbricazione. Chiari I rischi per l’incolumità pubblica.

I controlli sono stati estesi all’abitazione adiacente che è risultata essere parte integrante del complesso utilizzato per la produzione illegale, ove sono stati rinvenuti cilindri esplosivi, micce, batterie di tubi monocolpo e numeroso materiale per il confezionamento dei “botti”.

Il responsabile è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per le ipotesi di detenzione, importazione e fabbricazione di materiale esplodente illegale.

Nel corso di un altro intervento operato presso un’attività commerciale sita in Nardò, sono stati inoltre rinvenuti mille e cento fuochi d’artificio di categoria professionale, posti in vendita in assenza della prescritta licenza prefettizia. In questo caso il titolare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di detenzione illegale di materiale esplodente. ______

