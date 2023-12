LECCE FESTEGGIA IL LECCE. REPORTAGE DI leccecronaca.it DAL TEATRO APOLLO

di Maria Antonietta Vacca ______

Un modo davvero coinvolgente di scambiarsi gli auguri di Natale quello scelto quest’anno dall’U.S. Lecce. Una festa, una vera e propria festa, ieri sera, al teatro Apollo, con tutti i protagonisti in campo e fuori campo. Una serata celebrativa e divertente condotta da Marco Renna e Giampaolo Catalano. Una serie di premiazioni e riconoscimenti che portano sul palco del prestigioso teatro calciatori, dirigenza, giornalisti. E sono proprio tre giornalisti storici a ricevere il premio alla carriera: Vico Malorgio, Mimmo de Gregorio e Umberto Verri, dopo aver dedicato un pensiero a Enzo Bianco.

Seguono poi una serie di premi tra il serio e il faceto, un modo come ha detto il presidente Saverio Sticchi Damiani, a fine serata, per divertirsi con leggerezza anche prendendosi un po’ in giro.

Tra tutti segnaliamo il gol più bello che “una commissione” ha decretato sia quello di Roberto Piccoli contro il Milan, ovvero il gol annullato nella trasferta lombarda; o ancora il premio fair play al Juan Gonzales per essersi complimentato con l’arbitro proprio dopo Milan-Lecce.

Insomma celebrarsi con simpatia ma non trascurando la necessità di essere squadra anche fuori dal campo. Incursioni divertenti a cura di Mandrake, Pasquale Zonno e Mister Mortadella che hanno distribuito premi a giocatori, sponsor e dirigenza. Insomma un momento aggregativo che ha visto la soddisfazione disorganizzatorie ospiti. E ora avanti Lecce!

