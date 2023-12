NOVITA’ DISCOGRAFICHE / ”21 di Dicembre”, IL NUOVO SINGOLO DI BLUMOSSO

(Rdl) _____ “Mi chiamo Simone, sono nato e cresciuto a Lecce. Da piccolo giocavo a pallone, ma non ero bravo; un ragazzo più grande mi disse “forse è meglio se ti dedichi ad altro”. Così, un giorno di Scirocco ch’ero al mare con mio padre, mi venne spontaneo provare a imitare il suono delle onde; la cosa è andata avanti per anni. Poi i Beatles e un primo maestro di canto, che come compiti per casa mi assegnava il cercare di scrivere una canzone, hanno fatto il resto”.

Così Blumosso (nella foto), all’anagrafe Simone Perrone, 36 anni, di Lecce, autore anche di due romanzi, di due precedenti album e due altre precedenti raccolte musicali, ha commentato il suo nuovo brano “21 di Dicembre”, uscito oggi sulle principali piattaforme.

ASCOLTA IL BRANO: https://sptfy.com/21diDicembre

“21 di Dicembre” è un brano lo-fi in cui la scelta di una musica volutamente imperfetta e trascurata all’ascolto abbina alla composizione cantata e suonata un’estetica precisa, in grado di identificare emotivamente gli ascoltatori.

“Spesso quando scegliamo i nostri ascolti o quello che scriviamo e registriamo, lo facciamo in base a come ci sentiamo in quel dato momento e io ora mi sento rotto, come il sound di questa canzone.” – Blumosso.

Al centro del brano c’è il cantautore, figura complessa e sensibile che rapisce con la sua arte, toccando le corde più intime del cuore e traducendo le emozioni dell’ascoltatore in parole. Con il trascorrere del tempo però i cantautori possono diventare improvvisamente distanti o inaccessibili per i propri ascoltatori, in particolare quando cercano di preservare la propria arte e intimità: un po’ come cani che possono essere “fedeli” al loro “padroni” o “vagabondi”.

“21 di Dicembre” racconta tutto questo come se fosse un regalo. E tra qualche giorno è Natale…

CREDITS

Musica e testo di Blumosso (Simone Perrone)

Chitarra acustica e voci: Blumosso

Registrato presso Okidoki Studio (Lecce)

Mixato e masterizzato da Luigi Tarantino.

Foto: Okidoki Graphiks

