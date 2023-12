TRAGICO INCIDENTE SULLA STATALE, MORTO ANZIANO, GRAVE GIOVANE DONNA

(e.l.) ______ Questo pomeriggio sulla Lecce – Maglie, nei pressi dell’uscita per Lizzanello, c‘è stato un tragico incidente, che ha coinvolto due auto, una Fiat Panda e una Renault Clio, scontratesi violentemente per cause ancora da accertare.

Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

La vittima è Giuliano Conte, 82 anni, di Maglie, pensionato. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, per lui non c‘era più niente da fare.

E‘ stata invece portata al pronto soccorso dell‘ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ricoverata in gravi condizioni, una giovanne donna di 29 anni di Santa Cesarea Terme.

IIndagini della Polizia Stradale in corso di svolgimento per appurare con precisione le cause di quanto accaduto, e stabilirne le responsabilità.

Category: Cronaca