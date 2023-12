IL COORDINAMENTO PER GLI ALBERI E IL VERDE URBANO DI LECCE CHIEDE AL COMUNE DI RIDISCUTERE GLI INTERVENTI DI ”RIQUALIFICAZIONE” PREVISTI SUI VIALI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce ci manda il seguente comunicato, inviato in primis tramite mail protocollata alle competenti autorità cittadine (nelle foto, tre scorci dei viali Japigia, Rossini e Leopardi) ______

COMUNICATO STAMPA DA COORDINAMENTO PER GLI ALBERI E IL VERDE URBANO DI LECCE SU AVANZAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIALI STORICI E CIRCONVALLAZIONE.

Esattamente un mese fa, in occasione della Giornata degli Alberi, l’Aministrazione Comunale comunicava in conferenza stampa lo stato di avanzamento del percorso intrapreso per dotare la città dei tre strumenti previsti dalla legge n.10 del 2013: Censimento, Regolamento e Piano del Verde.

Poco dopo, a mezzo stampa, annunciava la partenza del primo cantiere di “Riqualificazione della Circonvallazione cittadina e dei Viali storici”.

Il Coordinamento per gli Alberi e il Verde urbano di Lecce ritiene opportuno esplicitare la propria posizione rispetto a questi eventi.

Il confronto costruttivo avviato con l’amministrazione rispetto ad alcune osservazioni, da noi presentate, in merito allo Stralcio di Regolamento del Verde, recentemente approvato, non va inteso come una approvazione in toto dello stesso, permanendo in esso diversi aspetti che suscitano perplessità.

Quanto alla riqualificazione dei viali, il Coordinamento ha da tempo prospettato agli uffici preposti, con documento protocollato in data 26 Luglio 2023, le criticità ravvisate nella impostazione dei progetti, in particolare legate all’ampia quota di abbattimenti programmati senza una valutazione costi – benefici (sia economici, che ambientali e sanitari) e determinati per lo più in base a “motivazioni tecniche”, slegate cioè da una valutazione dell’effettivo (e non presunto) rischio arboreo connesso a tali alberature.

A tutt’oggi non ci risulta che sia stata prevista una rimodulazione dei progetti, come da noi espressamente richiesto.

Riteniamo questa impostazione non condivisibile, in quanto le attuali linee guida di pianificazione urbanistica (volte a un incremento della vivibilità dell’ambiente urbano e alla tutela della salute) prevedono di preservare nella massima misura possibile le alberature adulte esistenti, intese come infrastruttura verde di alto valore ecosistemico ed economico.

Abbiamo a cuore tanto la sicurezza dei cittadini leccesi, quanto la loro salute, per questo ribadiamo che sarebbe stato doveroso procedere come si è operato per i pini del cantiere “ex AGIP” in prossimità dell’Obelisco: incarico ad un agronomo specializzato in arboricoltura urbana per valutare la possibilità di salvaguardare – con tecniche idonee – almeno le alberature di maggior pregio, in buono stato di salute e site in aree in cui l’integrità dell’apparato radicale possa essere conservata durante le operazioni di riqualificazione.

I pini della circonvallazione e dei viali storici, come i suoi residenti, non possono essere trattati come “figli di un Dio minore”.

Il Coordinamento rinnova pertanto al Sindaco e agli Assessori di riferimento un urgente incontro per avere le risposte dovute alle nostre osservazioni, già segnalate alla Soprintendenza per quanto riguarda i Viali Storici.

Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce

alberieverdelecce@gmail.com

