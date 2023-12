IL LECCE VA A SFIDARE LA CAPOLISTA, LUCI A SAN SIRO SABATO 23 ALLE 18

(Rdl) _____ Il super cannoniere, dominatore della classifica marcatori, con 15 gol, Lautaro Martínez, non ci sarà. Lo aveva anticipato Simone Inzaghi, fra l’altro incazzato non poco per l’eliminazione in Coppa Italia patita ad opera del Bologna: “Ha avuto un affaticamento da valutare, speriamo non sia successo nulla. I medici sono tranquilli, ma sarà da valutare. Dobbiamo guardare avanti“.

Non cambia molto per Roberto D’Aversa: “Probabilmente chi lo sostituirà avrà caratteristiche diverse, ma l’impegno per noi non diventerà più semplice. Oltre a Lautaro, l’Inter ha tantissimi giocatori che possono decidere le partite, come testimonia il fatto che hanno il miglior attacco del campionato”.

Mission impossible per il Lecce a San Siro?

“Troveremo una squadra forte che non vuole più commettere errori. Da parte nostra ci deve essere la volontà di andare a fare risultato pur sapendo che sarà una partita proibitiva. Essere tornati alla vittoria ci dà entusiasmo e conferme. L’importante è la compattezza di squadra, ma per portare a casa un risultato positivo da San Siro dovremo dare oltre il 100%”.

