APPLICATE PER LA PRIMA VOLTA NEL SALENTO LE MISURE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE PREVISTE DALLA RECENTE LEGGE 168 / 2023

(e.l.) ______ La legge 168 del 24 novembre 2023 ha previsto novità nel contrasto alla violenza sulle donne: l’installazione del cosiddetto braccialetto elettronico al resposabile di stalking, il divieto di avvicinamento alla persona offesa a una distanza inferiore a 500 metri, la dotazione per la vittima di un telefono di emergenza collegato direttamente con la centrale operativa della forza di Polizia.

Ieri tutte queste misure, firmate dal gip del Tribunale di Lecce, sono state adottate per la prima volta nel Salento.

Il caso, seguito dai Carabinieri di San Pietro in Lama, ai quali la vittima aveva presentato denuncia, è quello di un giovane di 30 anni di Brindisi autore di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata: non accettando la fine della relazione, la ha ripetutamente molestata e minacciata la donna per mesi attraverso telefonate, sms, messaggi social e anche un’applicazione di messaggistica in forma anonima, controllandone verosimilmente la posizione attraverso la geo-localizzazione del telefono con l’intento di vietare eventuali relazioni con altri uomini.

