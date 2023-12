DUE GIOVANI FIDANZATI MORTI IN UN INCIDENTE ALLE PORTE DI TARANTO

(e.l.) ______ La vigilia di Natale è stata funestata a Taranto da un drammatico incidente stradale, avvenuto questo pomeriggio in periferia, in via Michele Pierri, la strada che porta a San Giorgio Ionico. Il tragico bilancio è di due morti, un ferito grave e altri tr in maniera più lieve.

Le vittime sono due giovani di 25 e 22 anni, un ragazzo e una ragazza, fidanzati. Lei morta sul colpo, lui, che era alla guida, poco dopo l’arrivo dei soccorritori. Viaggiavano su una Bmw uscita dalla carreggiata e schiantatasi violentemente contro albero in seguito ad un tamponamento a catena fra una Lancia Delta, un Picanto Kia e un furgone.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Santissima Annunziata.

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento per accertare dinamica e cause di quanto accaduto.ele case.

Category: Cronaca