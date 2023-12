NEL SALENTO LA SOLIDARIETA’ VIAGGIA IN VESPA. IL CENTRO STUDI KOINE’ EUROPE PROMOTORE DI UN’ALTRA LODEVOLE INIZIATIVA. A leccecroaca.it NE PARLA LA PRESIDENTE, NICOLETA APOPEI

di Carmen Leo______ “Ogni sorriso condiviso durante questa iniziativa è diventato un dono prezioso, trasformando le imminenti festività in un momento luminoso, che vuol donare gioia a coloro che ne hanno più bisogno”.

Poche parole, ma espresse col cuore più che con le labbra, con la voce rotta dall’emozione che traspare da quegli occhi azzurri e limpidi, scintillanti di energia e inesauribile voglia di fare.

Così Nicoleta Apopei ( seconda da sinistra nella foto sotto) presidente del Centro Studi Koinè Europe, vera eccellenza tra gli Enti di formazione operanti sul territorio salentino, e non solo, con sedi a Lecce e Melendugno, e un INFO POINT anche a Calimera, in un’intervista esclusiva a Leccecronaca,it parla di una lodevole iniziativa conclusasi domenica 17 dicembre, condivisa anche dalle autorità politiche, di cui vediamo, in rappresentanza nella foto, un noto esponente, l’assessore regionale Alessandro Delli Noci (alla sinistra di Nicoleta).

No, non è il nostro uno “scoppio ritardato” della notizia!

Abbiamo volutamente rinviato ad oggi la socializzazione di questo evento, perchè quale miglior e più appropriato momento della vigilia del Santo Natale per parlare di questa bellissima iniziativa, di cui Koinè si fa promotore, in una ormai consolidata e sinergica collaborazione con il Lions Club Lecce Messapia Distretto 108 AB.

La scorsa domenica, appunto, non è stata per il Salento una semplice giornata di shopping compulsivo prenatalizio, di preparazione di “pucceddhruzzi e carteddhrate” (tipici dolci della tradizione gastronomica natalizia salentina – n.d.r.) che invadono le cucine e le vie di profumi e aromi di frittura, miele, anice e tutto quanto appartiene al folklore, anche culinario di questo particolare e magico periodo dell’anno.

La mattinata del 17 dicembre si è colorata, inaspettatamente della gioia, dello stupore e dei sorrisi stampati sui visini dei bambini del Centro di accoglienza delle Suore del Sacro Cuore di Monteroni e del Centro Chiara Luce di Lecce, che si sono visti recapitare, con una settimana di anticipo, una valanga di regali consegnati da dei Babbi Natale molto originali.

Sì, perchè Essi, anzichè viaggiare sulla tradizionale slitta equipaggiata di campanelli scintillanti e squillanti, sono comparsi a “cavallo” di tanti ciclomotori di un modello arcinoto, messi a disposizione dal VESPA CLUB di Lecce (nella foto di copertina).

La sfilata di Babbi Natale “motorizzati” si è ripetuta, nella stessa domenica, anche a Martano, che incornicia con la bellezza del suo patrimonio storico, culturale e architettonico il cuore della Grecìa salentina, i quali hanno distribuito non solo regali, ma anche speranza e calore, grazie alla collaborazione preziosa dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stesso Comune.

Questa straordinaria dimostrazione di solidarietà e altruismo, è stata resa possibile, inoltre, grazie all’entusiasmo e all’impegno instancabile di molti, tra cui gli alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Martano, del Liceo Scientifico Giulietta Banzi Bazoli di Lecce, oltre che degli stessi Club Vespa e Lions e Koinè, come anche di numerosi esercizi commerciali locali.

“In questo periodo di festa, auguriamo a tutti voi un sereno Natale e un anno nuovo ricco di amore, solidarietà e prosperità. Che la luce di queste iniziative di bene continui a brillare nel cuore di ognuno di noi, diffondendo speranza e felicità in ogni angolo della nostra amata comunità.

In qualità di presidente di Koinè, e facendomi portavoce anche del pensiero del Presidente dei Lions Club Lecce Messapia, Gaspare De Stasio, esprimo la nostra profonda gratitudine a tutti/e coloro hanno concorso alla realizzazione di questo speciale evento, condividendo la speranza che la generosità dimostrata durante le festività continui a ispirare un impegno costante per il bene comune.

Buone feste a tutti!”

E ringraziando la dottoressa Apopei, per questa ultima sua sentita considerazione, e per aver concesso, ancora una volta, alla nostra testata fiducia e stima nel socializzare le pregevoli iniziative poste in essere dall’Ente di Formazione da Ella diretto e dai suoi partner, è nostra precisa intenzione porgere lodi e plausi a tutti gli attori sociali che hanno contribuito a donare momenti di gioia ai piccoli dei Centri sopra menzionati, certi che tutto il bene che viene donato, scevro di opportunismi e logiche di interesse, ritorna indietro centuplicato a chi se ne fa portatore e divulgatore.

