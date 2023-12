NOVITA’ EDITORIALI / LA STORIA DI ZELIA

di Raffaele Polo ______

Per il suo dodicesimo compleanno Želja vorrebbe solo un regalo: riavere accanto a sé suo padre, che è scomparso alcuni mesi prima in un incidente stradale. Non si capacita della sua assenza e preferisce estraniarsi dalla realtà e rifugiarsi nel suo mondo, per non dare ascolto a niente e a nessuno. È nel dolore e nella disperazione che un giorno, durante una delle tante “fughe” al cimitero, incontra Vuk, un ragazzo insolito che sembra vivere lì e la introduce nel suo mondo isolato nel quale tutto è possibile, anche vedere chi non c’è più. Vuk non la tormenta di domande come la mamma, la zia e il suo migliore amico Luka, ma vuole solo passare del tempo con lei e divertirsi. È un mondo seducente, accomodante ma pericoloso allo stesso tempo, nel quale Vuk vorrebbe Želja accanto per sempre…





Nel 2021 questo libro è stato inserito tra le migliori novità, a livello mondiale, del prestigioso catalogo White Ravens della Jugendbibliothek di Monaco e ha ottenuto diversi premi in patria: dal Premio Zabavnik come miglior libro per ragazzi nel 2020 al Premio della città di Niš “Maleni Cvet”.

Sarà in libreria dal 19 gennaio 2024, per i tipi di Besa Muci, “Dietro il cancello”, il romanzo con cui la giovane scrittrice e drammaturga Aleksandra Jovanović (nella foto) ha registrato il suo esordio dirompente in Serbia. Un libro straordinario con una storia intensa e commovente dedicata ai lettori middle-grade e che arriva al pubblico italiano grazie alla traduzione di Maria Teresa Albano.

Aleksandra Jovanović è nata a Vranje, in Serbia, nel 1996. Laureata in Drammaturgia, attualmente frequenta un dottorato di ricerca. Ha debuttato con la raccolta di poesie Jagma che ha ricevuto il Mladi Dis Award, dal nome del grande poeta serbo. Lavora per il teatro e il cinema dove ha all’attivo numerose drammaturgie e sceneggiature.

Category: Cultura, Libri