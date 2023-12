ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

(e.l.) ______ E’ stata una brutta vigilia di Natale per Stefano Scorrano, 43 anni, di Taurisano, arrestato ieri mattina in flagranza di reato con l‘accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, come deciso dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, posto ai domiciliari.

Nel corso di una perquisizione in casa sua decisa in quanto lo sospettavano di attività illecite, gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato lo hanno trovato in possesso di 867 grammi di hashish e di 1.507 grammi di marijuana (nella foto).

