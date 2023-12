LA POLEMICA / “Te piace ‘o presepe?” …MA ANCHE NO! NATALE IN CASA BONINO

(Rdl) ______

+Europa, il partito europeista e liberale, nato dalle ceneri dei Radicali, di cui è leader Emma Bonino, ha fatto gli auguri di Natale tramite web con una illustrazione multipla, in cui si vedono diverse “varianti” del presepe, tra cui una con due Giuseppe e una con due Maria.

Omettiamo di riprodurla semplicemente per questione di buon gusto.

E stato un boomerang.

La più scandalizzata, proprio una iscritta a +Europa, Anita Likmeta (nella foto), giovane imprenditrice italo-albanese, nata a Durazzo, durante il regime comunista ed emigrata con successo in Italia, dove è particolarmente attiva nel settore delle cosiddette statupp, la qale ha affidato a Facebook il proprio sdegno, annunciando di voler abbandore il partito: ”Se +Europa pensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a +Europa e buon suicidio politico (non assistito)”.

Category: Costume e società, Cronaca, Politica