MOLENDINI SU BILANCIO DI PREVISIONE

“Con orgoglio oggi approviamo, per la prima volta nella storia dell’ente, il bilancio di previsione dell’anno a venire entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Il bilancio non è un fatto tecnico ma è la garanzia dei diritti dei cittadini, dei diritti sociali, i diritti a godere della cura del bene pubblico. Il bilancio è politica, è un bene comune”.

Sono le parole di Gabriele Molendini, consigliere di Lecce Città Pubblica.

“Aver messo in sicurezza la nostra partecipata – prosegue il consigliere – aver perseguito il riequilibrio dei conti dell’ente ormai sull’orlo del precipizio dapprima con il ricorso alle procedure del Tuel e poi con la sottoscrizione del Patto col Governo, assicura il rispetto di un accordo con le future generazioni. Chiunque amministrerà la città potrà contare su maggiori risorse liberate che invece di essere destinate per mettersi in pari con la mole di indebitamento, come succede oggi, potranno servire alla cura della città, delle strade, del verde, del welfare. In queste ore – conclude Molendini – ci giunge anche notizia che è in approvazione in Parlamento, nella legge di Bilancio 2024, una dotazione finanziaria di 50 milioni fino al 2033 per quei Comuni che hanno sottoscritto il Patto col Governo, riequilibrando quanto già fatto per le città metropolitane che hanno già da tempo beneficiato di oltre 2,6 miliardi”

