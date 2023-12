ARRESTO PER DROGA A CASARANO

(e.l.) ______ I Carabinieri del Comando Compagnia di Casarano ieri nel centro del paese (nella foto) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, del quale non sono state rese note le geeralità, trovato in possesso di un coltello di circa 23 centimetri, di duecentocinquanta grammi di marijuana e hashish, e di materiale utile al confezionamento delle dosi. Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Category: Cronaca