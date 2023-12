LAURA AGUGLIA E LILJANA QAFA AL MUST DI LECCE VENERDI’ 29

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ ufficio stampa del Comune di Lecce ci manda il seguente comunicato ______

Doppio appuntamento venerdì 29 dicembre al Must – Museo Storico della Città di Lecce.

Alle 17.30 sarà inaugurata nella Off Gallery, la mostra “Dipinti” di Laura Aguglia, a cura di Raffaele Casciaro, storico dell’arte di Università del Salento.

Circa quaranta dipinti a colori acrilici su tela, eseguiti dal 2007 ad oggi, compongono la prima mostra personale dell’autrice leccese, che vive e lavora a Lecce come architetto, dedicandosi parallelamente alla sua passione per la pittura.

La selezione delle opere ha privilegiato volti e alberi, i due soggetti più frequenti nel suo percorso di artista, sebbene non gli unici.

Scrive Casciaro nel foglio di sala: «La sua cifra distintiva trova nella spatola lo strumento d’elezione. I colpi che attraversano le figure riflettono lo sguardo penetrante dell’artista, che si sviluppa in un gesto rapido e sicuro con cui ingaggia la sua sfida alla tela bianca. Dipingere come in una gara di scherma, più di taglio che di punta: ogni assalto lascia letteralmente il segno, una ferita in positivo, che non scava ma rileva. Pennellate, spatolate che fanno emergere le figure dal fondo come lampi, intuizioni, frammenti di verità. In questa tecnica c’è molta fisicità, unita ad un grande controllo. Alle spalle esercizio, disciplina, mestiere. Tra le fonti di ispirazione, l’espressionismo e la sua “onda lunga”, che passa da Lucien Freud e Jenny Seville, ma la sua interiorità è più delicata, in lei l’esigenza espressiva lotta con la forma ma non la violenta mai».

La mostra potrà essere visitata fino al 14 gennaio ad ingresso libero.

Alle 18, nella sala conferenze del Must (ingresso libero), al primo piano, sarà presentata la raccolta di poesie “La poesia veste bianco” dell’autrice albanese Liljana Qafa (nella foto). Ad introdurre la serata saranno i saluti dell’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo, mentre a dialogare con la poetessa sarà Salvatore Colazzo, ordinario di Pedagogia sperimentale all’Università del Salento, con le letture affidate a Piero Rapanà accompagnato dal musicista Rocco De Santis.

Qafa è nata in Albania a Tirana. Dopo una prima laurea conseguita presso l’Università Aleksandër Xhuvani in Lingua e Letteratura Albanese, ha proseguito la sua formazione in Italia in ambito pedagogico. All’Università del Salento si è laureata presso il Corso di Laurea in Esperti della Formazione, specializzandosi poi in Scienze Pedagogiche. Grazie a una permanenza in Italia di oltre vent’anni compone, con profonda naturalezza ed efficacia, sia in italiano che nella lingua madre. È autrice di saggi, scritti e poesie, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Terra d’Otranto, collabora con la rivista trimestrale di cultura Amaltea, dove cura la rubrica Dintorni, interamente dedicata alla promozione dei migliori artisti e scrittori albanesi contemporanei, le cui opere inedite in Italia sono da lei selezionate, tradotte e proposte al pubblico in collaborazione con gli stessi autori.

Category: Cultura, Eventi, Libri