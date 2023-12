ARRESTI PER RISSA A COPERTINO

(e.l.) ______ L’altra notte a Copertino in piazza Castello, affollata in occasione delle festività, si è scatenata una rissa fra tre giovani pakistani, per motivi non accertati. L’intervento di un Carabiniere libero dal servizio che passava da lì ha evitato che la situazione degenerasse.

La pronta segnalazione ha consentito poi l’arrivo dei Carabinieri della locale Tenenza i quali, grazie ad un’immediata ricostruzione degli eventi, hanno arrestato in flagranza di reato i tre protagonisti..

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto per tutti e tre i domiciliari.

Category: Cronaca