LA DEA SARA’ BENDATA? 

(Rdl) ______ La diciottesima giornata, penultima del girone di andata, vede il Lecce impegnato a Bergamo, dopo i Nerazzurri di Milano dell’Inter affrontati con onore, ma senza raccogliere punti, a Milao una settimana fa, ecco quelli dell‘ Atalanta.

Tra squalificati, infortunati, e indisponibili a vario titolo, Roberto D’Aversa ha problemi di formazione e come li risolverà, lo si saprà solo domani negli spogliatoi.

“A me non piace creare alibi alla squadra. Ci saranno delle opportunità per altri ragazzi. Scenderemo in campo con le nostre caratteristiche, magari con qualche elemento che si adatterà in un ruolo diverso. Resta il fatto che giocheremo una gara fisica e tecnica, contro una squadra dai numeri importanti. Le assenze ci compatteranno, ed il risultato è la conseguenza della prestazione.

Ci auguriamo che l’Atalanta sia in una giornata meno fortunata del solito. E’ una squadra forte allenata da uno degli allenatori più bravi del campionato italiano. Loro vorranno chiudere l’anno con una vittoria in casa, ma noi vogliamo ottenere un risultato positivo nonostante le emergenze”.

Si gioca allo Gewiss Stadium (ella foto) sabato 30, arbitra il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, fischio di iizio alle 12.30.

