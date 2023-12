DUE ARRESTI A MESAGNE

(e.l.) ______ Questo fine settimana agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Mesagne (nella foto), durante servizi straordinari di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo trovato in possesso di ventitré dosi di hashish.

Un altro individuo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi per l’aggravamento della misura in atto a seguito del deferimento all’autorità gidiziaria per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e di porto di oggetti atti ad offendere e allo scasso.

