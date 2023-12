LA DURA LEGGE DEL GOL

(Rdl) ______ Il Lecce esce a testa alta anche da questa seconda difficile trasferta consecutiva, ma anche questa volta stringe nelle mani un pugno di mosche. Oggi anzi per lunghi tratti ha giocato proprio bene e avrebbe meritato un punto. Ma non ha segnato, gli avversari invece sì.

Primo tempo sostanzialmente bloccato, qualche occasione non concretizzata da entrambe le parti, ma niente di grosso.

Secondo tempo stettacolare. Partono forte gli ospiti, che attaccano e creano, ma segnano i padroni di casa. 58′. Lookman riesce a liberarsi per il tiro e, dal limite, lascia partire un destro rasoterra che batte Falcone. 1 ‐ 0.

Il Lecce reagisce, si procura almeno tre grosse opportità, ma per una ragione o per l‘altra non riesce a concretizzarle. Anche l‘Atalanta costruisce senza comcretizzarle altrettate occasioni. Il risultato però non cambia.

Ora primo bilancio attendibile a metà capionato dopo l‘ultima partita del girone di andata, in programma al Via del Mare, dove arriverà il Cagliari il giorno dlla Befana.

Comunque anche alla luce della prestazione odierna si può essere ottimisti. Certo che a questa squadra mancano i gol di Krstovic e pure quelli di Almqvist che avevano fatto sognare i tifosi a inizio stagione.

