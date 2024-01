DRAMMATICO INCIDENTENELLA NOTTE, UN MORTO E QUATTRO FERITI

(e.l.) ______ La notte di San Silvestro è stata funestata nel Salento da un drammatico incidente stradale, avvenuto alle ore 1.30 circa del nuovo anno a Ceglie Messapica, sulla provinciale che porta a Martina Franca.

Il tragico bilancio è di un morto e quattro feriti.

La vittima è Rita Cito, 75 anni, di Martina Franca. Viaggiava su una Citroen C3 (nella foto) che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Fiat Bravo.

L’anziana è morta sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate nel violento impatto..

I tre famigliari che erano con lei e il conducente dell’altra auto sono stati portati in ospedale.

Indagini dei Carabieri del Comando Compagnia di San Vito dei Normanni in corso di svolgimento per accertare dinamica e cause di quanto accaduto.

