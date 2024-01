(g.p.) ______ La ragazza, minorenne, ferita alla testa da una bomba fatta esplodere in piazza a Oria durante i festeggiamenti di Capodanno (nella foto), è solo uno dei tanti episodi di ordinaria follia, nemmeno il più grave, il più assurdo però sì. Per non dire dell‘auto parcheggiata in strada a Molfetta, assaltata con tecnica militare e devastata a colpi di potenti petardi da un commando di giovani idioti.

Come se non bastassero tutte le guerre vere in giro per il mondo, in Italia la notte di San Silvestro è stata lo scenario per la guerra degli idioti, tutti quelli che senza rispetto per malati e anziani, senza rispetto per gli animali, terrorizzati, senza rispetto soprattutto per la propria dignità, hanno sparato dai balconi, finestre e terrazzi delle nostre città ordigni micidiali, riduttivamente chiamati petardi, se non proiettili veri e propri.

Bari, Foggia, Taranto soprattutto, ma pure Lecce, lasciate per più di un’ora senza controlli, come senza misure preventive e repressive, con auto e cassonetti in fiamme.

Il bilancio anche nel Salento è pesante, di feriti, mutilati e invalidi a Surbo, Monteroni, Squinzano, Copertino e Gallipoli gli episodi più gravi.

In tutta Italia ci sono stati un morto e 274 feriti, di cui 27 gravi.

Category: Cronaca