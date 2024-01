OLIO DI OLIVA, PUGLIA FIORE ALL’OCCHIELLO NELLA PRODUZIONE ITALIANA

Tra le colline rigogliose dell’Italia si estendono innumerevoli uliveti, custodi di un tesoro prezioso: l’olio extravergine di oliva. Con una storia antica e una reputazione globale, l’Italia si afferma come una delle nazioni più importanti nella produzione mondiale di questo nettare dorato, sia per la quantità che per la qualità, essendo dotata di una straordinaria varietà di olive. Dal nord al sud, dalla delicatezza dei sapori alle note robuste e piccanti, l’Italia offre una molteplicità di profumi e gusti racchiusi in bottiglie di olio d’oliva, riflettendo non solo una tradizione millenaria, ma anche l’eccellenza e la passione di una nazione intera per questo straordinario alimento.

Nell’esplorare questo incantevole mondo è bene sottolineare il ruolo centrale che questo nettare dorato gioca nella cucina e nella cultura della magnifica Puglia. Con la sua ricca tradizione olivicola, è una delle regioni più rappresentative per l’olio d’oliva italiano, vantando una lunga storia nella produzione di questo prezioso liquido dorato.

La produzione dell’olio di oliva in Puglia

L’olio extravergine di oliva rappresenta una pietra miliare della cucina mediterranea, rinomata per la sua versatilità, sapore distintivo e le sue molteplici proprietà benefiche. Nelle regioni costiere del Mediterraneo, tra cui la Puglia, l’olio d’oliva è stato storicamente utilizzato non solo come condimento ma anche come elemento culturale e simbolico. Motivi per i quali nei secoli l’olio pugliese è divenuto l’elemento cardine di molte tradizioni gastronomiche, celebrato durante feste e ricorrenze e considerato un fattore essenziale per un’alimentazione sana e bilanciata.

La Puglia è una delle principali regioni produttrici di olio d’oliva in Italia, contribuendo dal 40% al 50% della produzione nazionale. Con una lunga tradizione olivicola, la regione vanta una produzione significativa di olio extravergine di oliva, con varietà di olive uniche e di alta qualità. Nonostante gli alti livelli, nel corso degli anni si sono riscontrati alcuni problemi che hanno bloccato e messo a rischio milioni di olivi. La regione è stata infatti duramente attaccata dal batterio della Xylella, considerato il killer per le coltivazioni di ulivi. Un problema che persiste ancora oggi e che si somma alle complicazioni derivate dal cambiamento climatico che diventa sempre più preoccupante. Nonostante ciò, la Puglia resiste e continua a rimanere la regione trainante.

Varietà di olive pugliese

Tra le terre baciate dal sole della Puglia, si cela un patrimonio unico e straordinario contraddistinto dall’immensa varietà di olive con le quali viene prodotto l’olio di oliva. La Puglia, celebre per i suoi uliveti secolari, è la casa di una miriade di tipologie di olive, ciascuna portatrice di un carattere, di un sapore e di un profumo distintivo.

L’Orgiola Barese è la varietà maggiormente diffusa nella regione. Queste olive hanno una dimensione media e regalano un olio dall’aroma fruttato e un gusto leggermente erbaceo, ideale sia per condimenti che per cotture a bassa temperatura. Altra cultivar appartenente alla Puglia è la Coratina, caratterizzata da un alto contenuto di polifenoli, responsabili del loro sapore amaro e piccante. L’olio prodotto da queste olive è robusto e persistente, con un colore verde intenso e un profilo aromatico unico. Le olive Peranzana producono invece un olio delicato e aromatico, con note fruttate e un leggero sentore di mandorla. Un prodotto particolarmente apprezzato per la sua dolcezza e la sua versatilità in cucina.

Proprietà benefiche dell’olio extravergine di oliva

Così come per l’olio extravergine di oliva in generale, anche quello pugliese è conosciuto per le sue numerose proprietà benefiche per la salute. Uno degli aspetti più importanti è sicuramente ricchezza di antiossidanti, vitamina E e grassi monoinsaturi che contribuiscono a ridurre il rischio di patologie cardiache, a migliorare il colesterolo HDL (il cosiddetto “colesterolo buono”) e a svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione di alcune malattie croniche. Un perfetto elisir anti-invecchiamento. L’olio è un alimento molto indicato anche per il benessere del fegato per le sue proprietà disintossicanti, favorendo la digestione e l’assorbimento di sostanze nutritive.

Un vero toccasana per il nostro organismo che, oltre a farci bene, ci farà assaporare con gusto ogni piatto. Infatti, oltre a essere un eccellente elemento nutrizionale, l’olio d’oliva è apprezzato per la sua capacità di esaltare i sapori degli alimenti, dalle insalate ai piatti principali, aggiungendo profondità e carattere ai piatti. Un prodotto fondamentale nella gastronomia locale e internazionale, simbolo di una cultura che celebra il legame tra terra, storia e nutrizione.

Category: Costume e società