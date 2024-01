UNA BEFANA DANZANTE. ANZI DUE

di Raffaele Polo ______

Sabato 6 gennaio, alle 18, sarò alla Fondazione Palmieri, in Vico dei Sotterranei, ad assistere alla sfilata di moda ‘Donne in passerella: la bellezza del dono’.

Ne parlo in prima persona perchè, da buon intellettuale vecchio stampo, ho sempre trascurato e giudicato con una punta di fastidio questo tipo di manifestazioni che non mi hanno mai entusiasmato. Stavolta, invece, ci sono buoni motivi perchè io sia, se non in prima fila, almeno presente all’avvenimento.

Anzitutto perchè tra le modelle c’è mia cognata, persona schiva e ricca di interiorità che, se si è spinta a partecipare a questo momento così particolare, ha sicuramente verificato la serietà e l’importanza della serata. Che è organizzata dalla maestra Giordana Labriola che è, nella nostra realtà, il nume tutelare della Sensual Dance Fit, un vasto e articolato programma ideato da Carolyn Smith, dance coach internazionale e presidente di giuria’ dello show televisivo Ballando con le stelle.

Tutto nasce nel 2015 quando, dopo la prima diagnosi di tumore al seno che la costringe ad un percorso di cure e riposo, Carolyn decide la creazione di questo format che al motto “I am a woman first” si è diffuso con successo, tanto da comprendere centocinquanta scuole su tutto il territorio nazionale e più di diecimila allieve di ogni età.

L’idea portante è quella di riunire e sensibilizzare le donne, facendole camminare insieme e sostenendole nella trasformazione, quella “sorellanza” fatta di ascolto e leggerezza, gioco e impegno che spinge a vedersi anche fuori dai momenti della lezione e a creare incontri dal vivo. Ecco, allora, nascere la sfilata “Donne in passerella: la bellezza del dono”.

“Desideravo da tempo far vivere un’esperienza unica alle donne che frequentano i corsi SDF– racconta Giordana Labriola, maestra certificata SDF e referente della sede di Lecce- farle sentire importanti e mettere in risalto la loro unicità e bellezza. Queste donne si sono messe in gioco, mescolando coraggio e allegria”

La serata sarà condotta dalla giornalista Tiziana Protopapa e vedrà gli interventi di Flavia Lecciso, professoressa di psicologia dello sviluppo presso l’Università del Salento che, dopo aver sperimentato i corsi di SDF, ne illustrerà i benefici della pratica.

Sono previsti i contributi video di Adriana Bonifacino, oncologa, responsabile dell’Unità di Diagnosi e Terapia in Senologia presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma e docente della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza.

In chiusura il prezioso saluto di Carolyn Smith.

Segnaliamo che gli abiti indossati dalle “modelle per dono” sono di Grazia Lepore Glamour Boutique, i monili sono di Lu_bjoux di Lucilla Bruschini, Hair Stylist Fabrizio Passione, il trucco è curato da Monica Morelli titolare del Centro Estetico Ego Center. Le fotografie della serata sono di Maria Pacoda.

Tutto lo staff ha prestato la sua collaborazione a titolo gratuito, compreso la Fondazione Palmieri che ospita l’evento. La serata sarà finalizzata anche a far conoscere il progetto Dance for Oncology (D4O), l’APS nata quest’anno per tenace volontà di Carolyn Smith, che offre gratuitamente corsi di ballo ai pazienti in terapia oncologica. E’ già attiva la raccolta fondi per incentivare il progetto attraverso la campagna di crawfounding dal nome “La magia del ballo: un regalo di guarigione” (https://gofund.me/6ad8c57e).

Allora, il 6 gennaio, sarò ad applaudire queste meravigliose protagoniste di una sfilata che ha tanti, tantissimi motivi per essere apprezzata e sostenuta. Niente edonismo, vanità e fine commerciale: ma solo solidarietà, sensibilità e condivisione.

