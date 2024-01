FRATELLI DI TAGLIA

(g.p.) ______ A Torino e Piemonte uno come lui, o, almeno, uno che si è comportato in questo modo, come uno dei tanti teppisti che nella notte di San Silvestro danno il peggio di sè, lo chiamano balengo. A Milano e Lombardia, pistola, già, proprio così, e i titolisti dei giornali ci sono andati a nozze. Come lo chiamano a Lecce, meglio non specificarlo, data la volgarità del termine.

Biella, bella ed elegante cittadina, alacre e seria, sta in Piemonte, ma per le sue attività tessili guarda più alla Lombardia.

Emanuele Pozzolo, 38 anni, deputato di Fratelli d’Italia, è di Vercelli, che comunqe sta là vicino, solo più verso la pianura, ma l’altra notte è andato nei locali della Pro Loco di Rosazza, piccolissimo e misterioso paese del Biellese, per la festa di Capodanno organizzata dal sindaco nonché sorella del Sottosegretario d al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Neanche la fantasia di Paolo Villaggio, che pure nel film “Fantozzi” aveva raccontato una festa di Capodanno rimasta celeberrima, avrebbe potuto immaginare la realtà del Capodanno di Rosazza.

Ora per fortuna non c’è scappato il morto, la ferita dell’agente di Polizia colpito da un proiettile è leggera e meno male.

Sulle evetuali responsabilità penali dell’on. Pozzolo si pronuncerà la Magistratura, come è giusto che sia.

Quindi noi possiamo riderci su, dal momento che sulle valutazioni del caso si è già pronunciato il popolo di Internet, con la sua corposa satira e il suo salutare sarcasmo: sempre pronto a esercitarsi in circostanze simili, su questa ghiottissima occasione c’è andato giù duro.

Oltre naturalmente ai vignettisti di professione.

Dai, chiudiamo…col botto…

Siccome la classe non è acqua, vince Osho, semplice, divertente e devastante, a doppia…lama: irresistibile il presidente dell’Ucraina Zelenskyj sempre sul pezzo

