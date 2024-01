IL MOSTRO UCCIDE ANCORA

(e.l.) ______ Questa mattina all’ex Ilva di Taranto, al reparto acciaieria 2, si è veriicato di nuovo, come altre volte in passato, il fenomeno cosiddetto slopping (nella foto) , vale a dire emissioni non convogliate che producono nubi rossastre disperse all’estero in aria. Lo denunciano attivisti delle organizzazioni sindacali e ambientaliste, per “la gravità dell’evento in quanto ha causato la fuoriuscita di un’enorme quantità fumo nocivo sia per i lavoratori presenti sull’impianto e sia per l’ambiente…Ci rivolgeremo immediatamente agli enti competenri…Chiameremo la cittadinanza a firmare l’ennesima denuncia penale nei confronti dei gestori della fabbrica, denuncia a cui saranno allegati documenti per dimostrare che gli inquiananti vengono dispersi in maniera incontrollata“. ______

