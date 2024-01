SERATA DI SOLIDARIETA’ PER LA SCUOLA Sounds of Palestine A LECCE VENERDI’ 5  

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. ______ Venerdì 5 gennaio, a partire dalle ore 21.00, presso ZEI Spazio Sociale, in Corte dei Chiaramonte a Lecce, Sud Sonico organizza un nuovo evento del progetto Musica Etica, un evento di raccolta fondi per la scuola di musica Sounds of Palestine, con sede a Betlemme, Palestina.

Il progetto Musica Etica fa parte di Sud Sonico APS ed è nato per sostenere cause umanitarie e ambientali come questa scuola che, nonostante la crisi umanitaria in corso, continua ad operare, e ad insegnare musica ad oltre 250 bambini palestinesi.

In programma performance live e dj sets di musicisti, attivisti, e selector pugliesi ed italiani, che si sono candidati alla open call, e hanno scelto di aiutarci a fare del bene.

Durante l’evento, sarà presente un desk tramite il quale le organizzazioni svolgono attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la suddetta causa. Le donazioni raccolte durante l’evento saranno interamente destinate a Sounds of Palestine.

Nel programma artistico figura la performance ibrida del collettivo #Tosunian, progetto radiofonico sonoro-poetico che diffonde musiche e riflessioni globali su temi di stampo contemporaneo, quali società, musica underground, e diritti. I due dj set di Rebecca Wilson, eclettica selector tra elettronica e dance music, e Pantu, che propone una selezione hip-hop, jazz e black.

Inoltre ascolteremo Sonic Protest Puglia, il progetto radiofonico di Marco Caricola e Federico Zonno in onda sulla radio Radio Alhara che raccoglie brani di artisti pugliesi che desiderano essere solidali con il popolo palestinese tramite la musica.

LINEUP

21.00 – 21.45 -> Sonic Protest Puglia (Pre Recorded Mix)

21.45 – 22.30 -> Rebecca Wilson (DJ Set)

22.30 – 23.15 -> Tosunian (Hybrid Live)

23.15 – 24.00 -> Pantu (DJ Set)

Info evento e lineup: https://www.facebook.com/events/356727486948305/

Scarica gli allegati selezionati

Allegati archiviati nello spazio Documenti

Category: Cultura, Eventi