DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 4 GENNAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 4 gennaio 2024.

Santi Ermete e Caio.

Ci siamo quasi, alla Befana, che, come tradizione comanda, porterà doni, ma si porterà via il periodo festivo.

Si chiude in bellezza.

La festa, nata in Oriente nel II secolo dopo Cristo fra gli gnostici basiliani, celebrava inizialmente il battesimo di Gesù.

Venne poi, ‘purificata’ dagli elementi gnostici, adottata da tutte le Chiese Orientali, che la modificarono adattandola a un quadruplice significato: nascita di Cristo, adorazione dei Magi, battesimo di Gesù e primo miracolo di Cana.

Cambiò anche il nome: dall’ originario “epifaneia”, in greco ‘apparizione’, divenne ‘ta epifaneia ierà’, che potrebbe essere tradotto con ‘gli elementi sacri che si manifestano’.

Si diffuse poi in Occidente, e venne adottata a Roma intorno al V secolo, quando divenne subito già molto popolare, al seguito delle spiegazioni di papa Leone Magno: “…una stella più fulgente delle altre attira l’ attenzione dei Magi, abitanti dell’ Estremo Oriente…”.

Da questa mattina siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

5 gennaio 1951. Guerra di Corea, una delle tante sanguinose quanto inutili catastrofi del ‘secolo breve’, fra le più dimenticate: le truppe cinesi e nordcoreane occupano Seul.

Proverbio salentino: CI NU TENE LU CERVIEDDHRU BUENU TOCCA CU TENE LE ANCHE BONE

Chi non non ha un buon cervello deve avere delle gambe buone.

Alla carenza di intelligenza si può in qualche modo supplire, con la buona volontà e con l’energia.

