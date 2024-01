SENZA FISSA DIMORA DENUNCIATA

(e.l.) ______ Questa notte una Volante della Questura di Lecce (nella foto) in servizio di controllo del territorio è intervenuta su richiesta di un giovane originario di Brindisi che, insieme alla sua ragazza, era stato aggredito mentre passeggiava per le vie di Lecce, in zona Obelisco, quartiere frequentato per la presenza di diversi locali notturni.

Il ventiduenne riferiva che poco prima si era avvicinata loro una signora e con fare minaccioso e brandendo un taglierino gli aveva inveito contro in lingua francese, proferendo in italiano la sola frase “andate via”.

La donna responsabile dell’aggressione, mentre i ragazzi raccontavano l’accaduto agli agenti, era sdraiata poco distante su un giaciglio di fortuna per terra ed alla richiesta dei poliziotti di consegnare eventuali armi, senza opporre resistenza, mostrava il taglierino che le veniva sequestrato.

Di seguito accompagnata presso gli uffici della Questura e identificata, la donna è risultata essere una trentasettenne di origine francese senza fissa dimora ed è stata denunciata a piede libero per minaccia aggravata.

