ARRESTATI DUE PRESUNTI SPACCIATORI

(e.l.) ______ Agenti della Polizia di Stato di Brindisi hanno arrestato ieri in flagranza di reato una coppia di fidanzati di 26 e 27 anni, trovati in possesso di un chilo di hashish (nella foto) . Si trovano ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

L’attenzione degli agenti delle Volanti era stata attirata a causa della andatura spericolata dalla loro Fiat Panda. Intimato l’ALT, il controllo permetteva di rinvenire, occultata sotto il sedile lato passeggero, la confezione di hashish.

Category: Cronaca