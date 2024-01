COSA PORTERA’ LA BEFANA AL LECCE? 

(Rdl) ______ Lecce e Cagliari concludono il loro girone di andata sperando di trovare un bel regalo. I sardi vengono da un pareggio in casa con l’Empoli, due sconfitte di fila e nel mezzo l’eliminazione in Coppa Italia, ma pure i Salentini, redci da due partite perse, vogliono tornare a sorridere.

Al giro di boa del campionato, una partita significativa.

Lo sa bene Claudio Ranieri: “Dobbiamo pensare positivo per il futuro. Ci appigliamo ai nostri tifosi per uscire da questa situazione. Ci giochiamo un altro pezzo di serie A. La sfida con il Lecce è importante anche se non è decisiva”.

Lo sa bene Roberto D’Aversa: “Il Cagliari non ha un solo sistema di gioco. Sarà importante l’aspetto mentale, la voglia di un risultato positivo. Il supporto del pubblico sarà fondamentale per andare oltre le nostre possibilità. Un risultato pieno significherebbe punti doppi. Il nostro pubblico si sente nonostante la pista d’atletica. Ho ancora in mente la partita contro la Lazio, ci ha trascinato, domani sarà molto importante”.

Al Via del Mare arbitra il signor Davide Massa di Imperia, fischio di inizio alle 18.00.

E concludiamo questa presentazione della vigilia, riportando qui di seguito le comunicazioni della Società appena arrivate in redazione. ______

U.S. Lecce informa che a partire dalle ore 12.00 di venerdì 5 gennaio

saranno messi in vendita sul circuito abilitato Vivaticket (online e

punti vendita abilitati) i biglietti dei posti “a ridotta visibilità”

dei settori “Curva Nord”, “Curva Sud”, “Distinti” e “Tribuna Centrale

Inferiore”.

Sono ancora disponibili i tagliandi per i posti ordinari dei settori

“Tribuna Centrale Superiore” e “Tribuna Est”. I posti a ridotta

visibilità dei predetti settori saranno immediatamente disponibili una

volta andati esauriti i posti ordinari.

A tal fine, si raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di

ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre

piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di

vendita non autorizzati.

In considerazione dell’elevata affluenza di spettatori, il pubblico è

invitato ad anticipare l’arrivo allo stadio per evitare lunghe file agli

ingressi che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin

dal suo inizio.

Anche a tal fine, si raccomanda vivamente di:

▪ Raggiungere lo stadio con congruo anticipo (almeno 90’ prima

dell’inizio della partita);

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 16:00.

▪ Prediligere il servizio di trasporto pubblico locale “Stadio in Bus”,

attivo dalle ore 12.00, con fermata all’altezza della rotatoria Via

Carlo Leo/S.P 364 Lecce – San Cataldo.

Per maggiori informazioni:

https://www.uslecce.it/page/947418157159/stadio-in-bus

▪ Utilizzare le aree parcheggio presenti presso Piazza Madre Teresa di

Calcutta, l’area mercato settimanale Via Bari e largo Settelacquare con

Uscita 8 Tangenziale Est (indicazioni Mercato ortofrutticolo).

Al fine di evitare spiacevoli disguidi, si ricorda che anche nel caso di

cessione dell’abbonamento (seguendo l’apposita procedura di cambio

utilizzatore), i possessori di abbonamenti tradizionali (non caricati su

tessere del tifoso o tessere US Lecce Program) sono obbligati a

utilizzare la tessera in originale per l’accesso all’interno dello

stadio.

Non saranno pertanto riconosciute foto sul cellulare o fotocopie

dell’abbonamento.

Come è noto, a partire da questa stagione, è prevista, laddove richiesta

dal tifoso all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, la versione

digitale dell’abbonamento tradizionale (cd. WEBA4) che permette di poter

utilizzare il titolo in formato .pdf direttamente dal proprio smartphone

evitando gli eventuali disagi legati all’abbonamento tradizionale

stampato su card (es. mancata lettura ai tornelli a causa di codice a

barre danneggiato, smarrimento del titolo, obbligo di consegna materiale

della tessera all’utilizzatore in caso di cambio utilizzatore).

Si ricorda che anche per questo tipo di titolo di accesso “WEBA4” è

obbligatorio trasmettere in formato digitale l’abbonamento WEBA4

unitamente alla ricevuta del cambio utilizzatore.

Per tutte le problematiche di ticketing si prega di contattare con la

massima sollecitudine l’ufficio Biglietteria al nr. 334.2844565 (anche

tramite messaggio whatsapp) e/o inviare comunicazione all’indirizzo

abbonamenti@uslecce.it.

BOTTEGHINI Stadio – Non abilitati alla vendita dei biglietti. Attivi

sabato 6 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, esclusivamente per i

servizi “RITIRO ACCREDITI” e “CAMBIO UTILIZZATORE”.

U.S. Lecce ringrazia tutti i tifosi per la cortese collaborazione.

Category: Costume e società, Sport