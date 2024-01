LA BEFANA SOFFIA UN PUNTO

(Rdl) ______ Salentu, lu sule, lu mare e lu ientu, e va bene. Oggi ecco il mare è sempre là, a pochi chilometri, di sole non ce n’è stato proprio, anzi piove a tratti e ’stasera al Via del Mare butta vento forte.

Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo – Gonzalez, Ramadani, Kaba – Oudin, Krstovic, Strefezza in campo per il Lecce.

Scuffet – Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello – Nandez, Prati, Makoumbou – Viola – Oristanio, Petagna per il Cagliari.

Partono spavaldi gli ospiti, collezionano tre calci d’angolo, ma la difesa dei padroni di casa è attenta.

Poi il Lecce riesce a incidere in avanti, ma senza creare pericoli degni di nota. Batti e ribatti, confusione in area, due tiri, uno parato e uno fuori.

Punizione senza esito per il Cagliari da posizione pericolosa.

Dall’altra parte un sinistro dalla distanza di Oudin prende il palo esterno.

La partita cala di tono, anche per le difficoltà causate dalle avverse condizioni atmosferiche.

Poi si sblocca.

IL VANTAGGIO DEL LECCE! GENDREY! 31′. 1 ‐ 0.

Calcio d’angolo a giro, delizioso, di Oudin, Gendrey prende il tempo ad Augello e di testa manda il pallone in rete, per il suo primo gol in maglia giallorossa, con relativa, esuberante esultanza.

Potrebbero pure raddoppiare i Giallorossi, cinque minuti dopo, ma Krstovic manda clamorosamente a lato ed è difficile capire un errore simile.

Nient ’altro di notevole fino al riposo.

Al ritorno delle squadre in campo, non piove più.

Il Cagliari che deve fare la partita cerca sbocchi, ma non li trova.

Il Lecce controlla e crea un paio di pericoli, Krstovic crossa in area dalla destra, Kaba calcia di prima ma manda alto sopra la traversa, poi ancora Krstovic stacca di testa,, Scuffet è attento e blocca con sicurezza.

Poi il Cagliari trova il pareggio in maniera rocabolesca. Punizione dalla trequarti di Viola, Oristanio sbuca tra le linee e devia verso la porta, Falcone riesce a toccarla, ma la palla ha già attraversato la linea e dopo il check l’arbitro Massa conferma. 68′. 1 ‐ 1.

Padroni di casa in difficoltà, ospiti ancora in avanti, è bravo Falcone a respingere la conclusione pericolosa di Prati.

D’Aversa fa tre cambi, Ranieri nessuno. Poi un altro cambio per parte.

Cinque al termine.

Niente.

Quattro di recupero finale.

E niente, finisce 1 ‐ 1. Le due squadre hanno cercato la vittoria, il pareggio tutto sottratto è giusto e serve ad entrambe a muovere la classifica.

