DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 7 GENNAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è domenica 7 gennaio 2024.

La Chiesa festeggia San Luciano: auguri a tutti i nostri amici che portano questo nome.

Da questa notte siamo in Luna Piena.

Vediamo cosa c’è da fare in agricoltura, vero elemento unificante dei popoli e risorsa primaria per tutti, anche per chi non ha il pollice verde, nonostante il periodo di apparente stasi.

Curate la messa a punto delle vostre attrezzature. Aggiustate gli impianti. Sistemate i terreni per le nuove semine, concimando ed arando. Preparate i terricci. Irrorate con poltiglia bordolese (o equivalenti) fusti e rami degli alberi da frutto, per disinfestarli da agenti patogeni. Tenete d’occhio i prodotti messi a parte in dispensa o in magazzino (conserve e sementi). Preparate per il vostro orto un piano di lavoro secondo i principi di rotazione e di alternanza delle colture.

Otto anni fa come oggi ci fu l’ attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono dodici. Enorme l’ eco in tutto il mondo, ma soprattutto in un’ Europa che scopre di non essere più al sicuro.

Proverbio salentino: CI TENE LA FACCIA TOSTA SE MMARITA E LA FIMMENA ONESTA RIMANE ZZITA

Chi tiene la faccia tosta si marita e la donna onesta rimane zitella.

Category: Costume e società