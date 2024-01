TRAGICA MORTE DI ROBERTA BERTACCHI

(g.p.) ______ Il cielo scuro pure all’alba, nubi minacciose, e vento, vento forte che smuove tutto quel che trova sul balcone dell’abitazione dove si era trasferita da poco, in un palazzo di Casarano, e appresso sconvolge tutti i pensieri.

L’ultimo giorno di vita di Roberta Bertacchi, 26 anni, operaia, finisce presto, come la sua esistenza, la mattina della festa della Befana.

Finisce nel recupero finale confuso, velocissimo, contraddittorio, come in un social impazzito che tenti negli istanti estremi di rimettere ordine nelle immagini del passato schizzate dalla memoria, e di dare ad esse un conto. Le nebbie fredde della natia Milano da bambina, le spiagge calde del Salento dove si era trasferita da signorina, dopo la separazione dei genitori, i problemi, le sofferenze, le prove da affrontare, i fallimenti, la voglia però sempre di ricominciare, perché non è mai troppo tardi, e puoi sempre ricominicare da dove sei.

E lei infatti di recente aveva deciso di riprendere in mano le redini della sua vita. Il lavoro in una fabbrica di scarpe, il trasferimento dal vicino paese in una nuova casa presa in affitto da sola, un nuovo amore.

Un senso?

Se dare un senso alla vita può condurre alla follia, una vita senza senso dà il tormento dell’inquietudine.

Finisce senza senso quella sua, con una sciarpa larga e colorata, quelle che usano i tifosi del calcio allo stadio, stretta intorno al collo. Troppo.

Un suicidio, sembra evidente alle prime risultanze investigative.

Un suicidio?

I Carabinieri vogliono vederci chiaro e da ieri indagano senza sosta, in tutte le direzioni, come si dice in questi casi. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un fascicolo di indagine.

Lei, se ne sta adesso sul lettino asettico dell’obitorio in attesa che le facciano l’autopsia, celata dai confini inviolabili del freddo. Quel freddo che c’era ieri mattina sul balcone di casa, dove non tornerà mai più. Questa volta non potrà più ricomiciare.

