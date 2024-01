DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 8 GENNAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 8 gennaio 2024.

La Chiesa festeggia sant’ Apollinare.

Vediamo cosa c’è da fare in agricoltura, vero elemento unificante dei popoli e risorsa primaria per tutti, anche per chi non ha il pollice verde, nonostante il periodo di apparente stasi.

Curate la messa a punto delle vostre attrezzature. Aggiustate gli impianti. Sistemate i terreni per le nuove semine, concimando ed arando. Preparate i terricci. Irrorate con poltiglia bordolese (o equivalenti) fusti e rami degli alberi da frutto, per disinfestarli da agenti patogeni. Tenete d’occhio i prodotti messi a parte in dispensa o in magazzino (conserve e sementi). Preparate per il vostro orto un piano di lavoro secondo i principi di rotazione e di alternanza delle colture.

Cento e otto anni fa, come oggi, nel pieno dei drammatici sconvolgimenti e delle terribili carneficine della Prima guerra mondiale, le forze degli Alleati si ritirano da Gallipoli, sulle coste turche dello stretto dei Dardanelli, che si affaccia sullo Jonio.

Proverbio salentino: L’OMU COMU LA ULIA PO BESSERE STERTU E BRUTTU, QUIDDRHU CA CUNTA ETE CU FAZZA LU FRUTTU

L’uomo come l’albero di ulivo può essere storto e brutto, quello che è importante è che faccia frutti.

Category: Costume e società