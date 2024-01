STEFANO DONNO PRESENTA Obscura 2 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’editore Stefano Donno ci scrive per presetare la prima novità I Quaderni del Bardo Edizioni del 2024 (nella nostra foto Mirco Turco) ____________

Continua l’avventura dell’antologia di scritti su noir, crime, giallo e criminologia a cura del criminologo Dott. Mirco Turco, con il nuovo numero di Obscura dal titolo “PA R A N O R M A L C R I M E

– C r i m i n o l o g i a d e l l ’ i n s o l i t o “

Affrontare il tema del paranormale è una scelta ardita e gravida di responsabilità, poiché ci troviamo di fronte a casi millenari, testimonianze misteriose e indagini avvolte nell’alone dell’incertezza.

Il nuovo numero di con il titolo PA R A N O R M A L C R I M E – C r i m i n o l o g i a d e l l ’ i n s o l i t o, la nuova antologia di scritti su criminologia e noir, si lancia in un territorio inesplorato, dove la fede, le superstizioni e le convinzioni si intrecciano con fenomeni inspiegabili.

In questa avventura editoriale, ci troviamo di fronte a enigmi che sfidano la razionalità umana, crimini storici avvolti in epiloghi tragici e vicende paranormali “connesse” a personaggi eccentrici ed emblematici. La raccolta di scritti si propone di avvicinare il lettore con rispetto e cautela a una realtà insolita, secolare e onnipresente che continua ad ammaliare l’animo umano con il suo fascino ingannevole. Mentre la certezza scientifica si sgretola lungo i confini di Obscura 02, ci addentriamo in un regno al di là del pensiero critico, consapevoli della sfumatura che permea ogni aspetto di questo mondo enigmatico. La tecnologia e la strumentazione scientifica possono offrire un conforto a molti, ma le teorie di Jung e Freud ci invitano a riflettere sulle “straordinarie vicissitudini dell’inconscio” e sulla possibile spiegazione di fenomeni come telepatia, “infestazioni” ed entità spirituali.

Obscura 02, sottolinea che, mentre molti attribuiscono le esperienze paranormali a problemi mentali, esistono teorie che cercano di gettare luce su fenomeni “psi, esp, insoliti”. L’antropologo E. Fuller Torrey addirittura suggerisce che le pratiche magiche possano essere altrettanto efficaci quanto gli approcci psichiatrici occidentali, aprendo un dibattito sulla scientificità di entrambi.

I fenomeni paranormali, con il loro andamento capriccioso, sembrano giocare con la razionalità umana, sfidando leggi paradossali dell’inconscio. Obscura si avventura in un territorio in cui la natura evasiva di questi fenomeni si svela attraverso le parole di Jung: “Sospetto che l’universo sia non solo più strano di quanto supponiamo, ma più strano di quanto siamo capaci di supporre!” Un invito a esplorare le pieghe più oscure dell’esistenza, dove il normale si fonde con l’insolito, e il razionale danza con l’inaspettato.

