(e.l.) ______ Questa sera c’è stato un tragico incidente domestico in un’abitazione di Casarano, dove un uomo è morto fulminato mentre faceva la doccia. La vittima è Rocco De Nuzzo, 52 anni. Una scossa elettrica, partita accidentalmente dallo scaldabagno per cause ancora da accertare, gli è stata fatale. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la tragedia avvenuta.

Category: Cronaca